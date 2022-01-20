غلق طريق يربط محوري 26 يوليو وجمال عبد الناصر بسبب القطار السريع

تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سير العمل بالطريق الواصل بين محوري 26 يوليو وجمال عبد الناصر، لافتًا إلى غلق وإلغاء الطريق الحالي الواقع داخل حدود الأرض المخصصة لإنشاء محطة القطار الكهربائي السريع والذى تم استبداله بطريقين جديدين بعرض 60 م ، و30 م بطول نصف كيلو متر والبدء فى تشغيلهما لربط بين المحورين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة وسرعه إنهاء معوقات المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة .

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بالطريق

وشدد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، على سرعة انتهاء أعمال رصف الطريق، وأعمدة الإنارة، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

كان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أوضح أنه جاري استكمال أعمال تطوير الطرق بالحي المتميز بمدينة، السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل صيانة طبقة الأسفلت القديم وصيانة ودعم طبقات الأساس لبعض الطرق وتنفيذ طبقة أسفلت حديثة لتحسين جودة الطرق وتحقيق السيولة المرورية دون أي عقبات، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها للانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المقررة.

النجار: تكليف مسئولي إدارة الطرق بالمتابعة الميدانية

وكان المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، كلف مسئولي إدارة الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال التي تتم طبقاً للخطة الموضوعة لهذا الشأن، والتي يتم تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والميادين للارتقاء بها، حرصا على سلامة المواطنين والتيسير عليهم خلال سيرهم بالطرق العامة .