السفير الأمريكي: الثقافة لغة عابرة للحدود واللغات.. ومصر غنية بتراثها

اختتمت فعاليات مهرجان «فيلم ماي ديزاين» السينمائي للتصميم في دورته الثانية والتي انطلقت فاعلياته بمركز التحرير الثقافي الأربعاء الماضي وبمشاركة 30 فيلمًا تجمع ما بين السينما والتصميم.

الثقافة لغة عابرة للحدود

وقال جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في القاهرة، إنَّ سفارة الولايات المتحدة تهتم بدعم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية في مصر، فمن مهرجان القاهرة السينمائي أسبوع القاهرة للصورة لأسبوع القاهرة "لموسيقى الجاز "وملتقى" فنون مصر " وأرى ان الثقافة لغة عالمية عابرة للحدود واللغات والأعراق والجغرافيا والديانات لذا فأنا سعيد بدعمنا لمثل تلك الفاعليات على أرض مصر.

وتابع لـ«الوطن»: «عشت في كاليفورونيا وتنقلت بين العديد من عواصم العالم الغنية بإرثها الثقافي والمعماري، وأنا على يقين بأهمية الدور الذي تلعبه الهندسة المعمارية والتصميم في المجتمع، والقاهرة احد تلك النماذج منذ آلاف السنين وهو ما يقودنا إلى أهمية وجود مهرجان للتصميم على أرض مصر ذات التاريخ المعماري العريق».

واستكمل: «يشجع مهرجان فيلم ماي ديزاين المواهب الإبداعية المعاصرة هنا في مصر، بما في ذلك المهندسين ومصممي الديكور والفنانين والمبدعين المتخصصين في الحرف التراثية وجميعهم يسهمون في الترويج لمصر وظهورها عالميًا».

مهرجان فريد بالشرق الأوسط

من جهته، أكّدت فرح الرافعي مؤسسة المهرجان، أنَّ مهرجان فيلم ماي ديزاين للسينما المتخصصة في مجالات التصميم المختلفة واحد من المهرجانات النوعية النادرة في الوطن العربي، مبينًا أنَّ الفكرة استهدفت وجود مهرجان للتصميم على أرض عرفت أهمية التصميم وأبدعت في مبانيها الهندسية منذ آلاف السنين».

وذكرت فرح الرافعي: «اخترنا أن تكون انطلاقتنا من القاهرة واستطعنا خلال الدورة الثانية من المهرجان استقطاب أكثر من 30 فيلمًا من مختلف بلدان العالم ونحلم أن يكون المهرجان مصدرًا للإلهام للمصممين والمهندسين والفنانين والعاملين في حقل السينما وكل من له علاقة بالخيال والتصميم».

كان مهرجان فيلم ماي ديزاين للسينما المتخصصة في مجالات التصميم، قد انطلق الأربعاء الماضي بمشاركة مؤسستا المهرجان فرح الرافعي وإسراء محمود إبراهيم، والمؤسس للمهرجان بنيويورك، كايل بيرجمان، ونخبة من صُناع الأفلام.