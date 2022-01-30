زوجة ياسر رزق تكشف الساعات الأخيرة قبل وفاته: توضأ بزمزم وصلى الفجر

كشفت أماني ضرغام، أرملة الكاتب الصحفي ياسر رزق، تفاصيل مؤثرة في الساعات الأخيرة قبل وفاته، قائلة إن الراحل كان يتابع مع طبيب فرنسي، وكان من المقرر أن يحصل على ستة جرعات علاج إشعاعي ومناعي مرجحة أن يكون هذا السبب الذي أدى إلى عدم احتمال قلبه لهذا العلاج، حيث أصيب بالإرهاق.

اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الراحل

وأوضحت «ضرغام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن كفاءة عضلة القلب تراجعت من 52-إلى 401 وهو فارق كبير جداً وأنه كان من المقرر له أن يجري عملية قسطرة، حيث عانى الراحل من ضيق التنفس وعدم القدرة على النوم بانتظام، «كنت متصورة أن الأمور عادية».

وتابعت: «يوم الأربعاء الأخير في حياته صلى الفجر مع أولاده، وبعدها قالهم أنا تعبان وأشهد أن لا إله إلا الله، إنا لله وإنا لله راغبون عليها نحيا وعليها نموت، وبعدها أوصاهم عليا وعلى جدتهم وأن يدخل ابنه اتحاد الطلبة».

وكشفت أنه طلب من نجليه إيقاظ والدتهم قبل أن يلفظ أنفاسه، قائلة: «صحاني وجه يشوفني ويطمن عليا وأنا إعتقدت أن عنده غيبوبة سكر فحطيت سكر في بقه وقال لي: جاي، فكرر «لا إله إلا الله، إنا لله وإنا لله راجبون عليها نحيا وعليها نموت» ثم أغمض عينيه، وظللت أقول له أنت بتهزر؟».

آخر وضوء له كان بمياه زمزم

كما كشفت أن أحد أصدقائه المقربين قرأ له القرآن كله وسمع القرآن كله في اذنيه بصوت عذب، قائلة: «دي من الحاجات الجميلة اللي حصلت وقت وفاته، وأن هناك إشارات تقول هو فين، وآخر حمام ووضوء كان بمياه زمزم وكانت لدينا في المنزل».

وأكدت على أن موعد ندوة كتابه في موعدها بالخامس من فبراير وأن الراحل ترك لأسرته فلاشة وبها كتابين آخرين لأنه يكتب في موضوع الكتاب منذ سنتين.

ووصفت الراحل بأنه أحن زوج وأب، قائلة: «كنت بقوله أنا مفروسة منك من كتر طيبتك، وكل من يعرفه يعرف طيبته ولما بيعمل حاجة تزعلني هو اللي كان بيقولي مش بعرفها من حد تاني».

وذكرت ضرغام أن الراحل كان يعتبر لميس الحديدي أخته وأنه كان فخوراً بها: «ياسر كان بيعتبرك أخته وفخور بيكي..»، لتعلق الحديدي وهي تحبس دموعها : «هو كان أخويا وهييجي وقت هحكي كتير من مواقفه معايا».