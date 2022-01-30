إصابات كورونا تتجاوز 373 مليون حالة عالميا

تجاوزت إصابات كورونا، عالميا منذ ظهوره قبل عامين، حاجز 373 مليون حالة، وسجلت الإصابات 373006035 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5676020 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس حول العالم إلى 294605332 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 73512366 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس السبت، 572524 إصابة بـ«كورونا» و2625 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 73512366 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 876632 حالة وفاة.

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس السبت، 72727 إصابة بـ«كورونا» و296 حالة وفاة، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 16406123 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 155613 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا، سجلت البلاد، أمس السبت، 134147 إصابة جديدة بـ الفيروس، و377 وفاة، وقالت وزارة الصحة، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 10.82 ملايين، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 145914 حالة وفاة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 1742 إصابة بـ«كورونا»، و10 وفيات، وقالت في بيان، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 249310 حالات، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6555 حالة.

ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس في الجزائر إلى 166040 حالة

وقالت الوزارة الجزائرية، إن البلاد سجلت، 1090 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 166040 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وفي موريتانيا، سجلت البلاد، أمس السبت، 86 إصابة بـ الفيروس، و4 وفيات، وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 58129 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 949 حالة وفاة.

وأضافت الصحة الموريتانية، إن البلاد سجلت 593 حالة شفاء من «كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيروس إلى 54083 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة «الاخبار» الموريتانية.

مظاهرات في «أوتاوا» للاحتجاج على إلزامية لقاحات كورونا في كندا

وفي كندا، تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة «أوتاوا» للاحتجاج على إلزامية لقاحات كورونا والكمامات وعمليات الإغلاق، فيما شبه بعض المحتجين قيود الفيروس بالفاشية، واستخدموا الرموز النازية على الأعلام الكندية المقلوبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت شبكة «سي بي أس»، إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو غير مكان إقامته وسط مخاوف أمنية على خلفية الاحتجاجات، وقالت مصادر مطلعة، إن ترودو انتقل وعائلته من منزلهم إلى مكان لم يعلن عنه في «أوتاوا» وسط مخاوف أمنية.