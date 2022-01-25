ارتفاع سعر الذهب اليوم.. والأوقية تكسب 21 دولارا في أسبوع

ارتفع سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات ثاني أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، إذ سجّلت الأوقية نحو 1840 دولارا، مقابل 1819 الأسبوع الماضي، لتكسب بذلك نحو 21 دولارا في أسبوع واحد فقط، ويرجع الخبراء الارتفاع إلى تراجع الدولار، بعد ظهور بيانات التضخم السنوي في الولايات المتحدة، حيث سجل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، وانتشار أخبار التوتر بين روسيا وأوكرنيا، ما دفع المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، باعتباره الملاذ الآمن للتحوط ضد الخسائر المالية، وفق تقرير نشر في موقع «سكاي نيوز عربية».

سعر الذهب اليوم

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات الثمينة في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إنّ سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات قفز لأعلى مستوى له منذ نحو شهرين، بسبب انتشار متحور أوميكرون الذي تسبب في رفع معدلات التضخم، وتراجع الدولار، وأخر تنفيذ السياسات النقدية التي أُعلن عنها نهاية العام الماضي.

وأَضاف سكرتير شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات الثمينة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ سعر الذهب اليوم ارتفع في محلات الصاغة في بداية اليوم، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 اليوم في مصر

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 919 إلى 921 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم من 805 إلى 808 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر بين 688 إلى 690 جنيهًا.

بينما تراوح سعر الجنيه الذهب عيار 21 بين 6408 إلي 6424 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية نحو 1840 دولار، والكيلو الذهب تراوح بين 915 ألفا و429 جنيها، حتى 917 ألفا و714 جنيهًا مصريًا.