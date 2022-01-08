البنوك المحلية تستأنف عملها غدا الأحد

تستأنف البنوك المحلية عملها غداً الأحد الموافق 9 يناير 2022، في المواعيد الرسمية، والتي تبدأ من الثامنة صباحاً بكل الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن قراره باعتبار الخميس الموافق 6 يناير الجاري، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يُستأنف العمل صباح الغد الأحد، أي عقب انتهاء الإجازة الأسبوعية للمصارف يومي الجمعة والسبت.

عطلات رسمية للقطاع يشهدها شهر أبريل 2022

من ناحية أخرى، تشير أجندة إجازات العام الجاري، إلى غياب العطلات الرسمية عن البنوك المحلية خلال شهري فبراير ومارس 2022، لتبدأ أولى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بنهاية شهر أبريل المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، والتي تعد عيداً قومياً يتم الاحتفال به كل عام في الـ25 من هذا الشهر.

فيما ينتظر القطاع المصرفي عطلة طويلة أخرى تمتد إلى 3 أيام في شهر أبريل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أولى اجتماعات «السياسة النقدية» في العام الجديد

يجدر الإشارة إلى ترقب قطاع كبير من المواطنين أصحاب المدخرات والعاملين مع البنوك، لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل والمتوقع عقده يوم الثالث من فبراير 2022، ليتم تحديد أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والاقراض، والتي سجلت 8.25 و9.25%، على التوالي، في آخر اجتماعات اللجنة في ديسمبر الماضي.

تحريك أسعار الفائدة نتيجة الضغوط التضخمية

فيما ترجح توقعات بنوك الاستثمار والخبراء المصرفيين تحريك أسعار الفائدة خلال العام الجاري، نحو الزيادة متأثرةً في ذلك بالضغوط التضخمية وأزمة سلاسل التوريد مقابل تنامي الطلب.

في المقابل، لم يشهد العام الماضي، 2021، أي تغييرات في سعر الفائدة، حيث أسفرت 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية عن قرار التثبيت لتظل كما هي عند نفس المستويات التي بدأت بها العام.