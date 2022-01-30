برنامج تدريبي لمعلمي مدارس الدمج بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، موافقة مجلس الجامعة برئاسته، في جلسته رقم 205، على مقترح كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن تسليم مقترح برنامج تدريبي أعدته الكلية إلى مديرية التربية والتعليم، لتدريب معلمي مدارس الدمج على آليات تنمية الجانب المهني، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

إعداد المعلمين على أساليب نظام الدمج

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن البرنامج يشمل إعداد المعلمين من خلال تدريبهم على أساليب نظام الدمج، وتوضيح المعلومات الأساسية عن الإعاقة وطرق التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات، بالتدريب والدعم والمرونة، والموارد اللازمة لرعاية الطلاب، لتوفير نظام تعليمى أفضل جودة لجميع الأطفال، يشعر فيه كل طفل بالأمان والانتماء، من خلال دمجًا كاملًا في الفصول الدراسية للتعليم داخل هذه المدارس.

حملات تبرع بالدم ودورات إسعافات أولية

كما أعلن رئيس جامعة بني سويف موافقة مجلس الجامعة، على مقترح كلية علوم الأرض بشأن تنفيذ دورات إسعافات أولية وحملات التبرع بالدم بالكلية بالتعاون مع كلية التمريض.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المجلس وافق أيضا على مقترح كلية علوم الأرض بالبدء فى أعمال التسويق والدعاية لمركز الدراسات وأبحاث المياه من أجل الإستفادة من المياه المعالجة من شبكة الصرف الصحي في إعادة تشجير المناطق الصحراوية داخل الحرم الجامعي شرق النيل، مؤكداً حرص الجامعة على تعظيم الإستفادة من الطاقات الشبابية وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات الخدمية و التي تنعكس بشكل إيجابى في خدمة المجتمع المحيط بالجامعة، فضلاً عن خدمه طلاب الجامعة.