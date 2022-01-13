جامعة بني سويف تستضيف فريق «أهلي فاقوس» للكرة الطائرة جلوس 

استضافت جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أمس، فريق النادي الأهلي لكرة الطائرة جلوس، بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، الذي يضم 20 لاعب ولاعبة من لاعبي الدوري الممتاز، للمشاركة في الدورة المجمعة للدوري الممتاز للسيدات، ودوري الدرجة الأولي للرجال، التي تنطلق فعاليتها في تمام العاشرة صباح اليوم، في الصالة المغطاه لمتحدي الإعاقة بمحافظة بني سويف.

النادي الوحيد الذي يضم مركز إعاقة حركية

ويعد فريق الكرة الطائرة جلوس، من أقدم الأندية، والوحيد الذي يضم مركز إعاقة حركية بالشرقية، ومشارك في جميع الاتحادات البارالمبية.

وأكد رئيس الجامعة، أن ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة، في ظل الدعم المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعوا تحقيق أفضل النتائج في مختلف الأنشطة والميادين، وأثبتوا حقا أنهم «قادرون باختلاف».

مجلس إدارة الأهلي يشكر رئيس جامعة بني سويف

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي للكرة الطائرة بفاقوس، الشكر والتقدير للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، لحسن الاستقبال وكرم الضيافة؛ إذ كان في استقبالهم محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد فاروق، مدير مركز المؤتمرات ودار الضيافة.