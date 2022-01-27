رئيس جامعة بني سويف: إعادة امتحان مادة الجنسية بكلية الحقوق بعد تسريبه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن مجلس الجامعة أصدر قرارا، بإعادة امتحان مادة «الجنسية» لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، وذلك على خلفية تسريب الامتحان قبل انعقاده بحوالي نصف ساعة، بالإضافة إلى إحالة واقعة التسريب للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة المتبعة في مثل تلك الأمور.

رئيس جامعة بني سويف: لا بديل عن إعادة امتحان مادة الجنسية بالحقوق

وقال رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لا بديل عن إعادة الامتحان في التوقيت الذي تحدده الكلية، لأنه تم التأكد من واقعة التسريب، وكان الأفضل وقتها تأجيل الامتحان ولو لساعة أو اثنين لحين طبع امتحان بديل، إلا أن ما حدث هو السماح للطلاب بأداء الامتحان.

بيان لحقوق بني سويف بإعادة امتحان مادة الجنسية الجمعة 4 فبراير

وأصدرت كلية الحقوق بجامعة بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية، بيانا رسميا على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والذي جاء كالتالي: «إعلان هام.. قرر مجلس جامعة بني سويف بجلستة رقم 205 إعادة امتحان مادة الجنسية المقررة على الفرقة الثالثة بشعبتيها (عربي وإنجليزي) بكلية الحقوق وذلك يوم الجمعة الموافق 4 فبراير 2022 الساعة العاشرة صباحا».

اعتراض بين طلاب حقوق بني سويف بسبب إعادة امتحان مادة الجنسية

وأبدى طلاب الكلية حزنهم من قرار إعادة امتحان المادة، موجهين للكلية مسؤولية تسريب الامتحان، وليس ذنبهم، حيث علق أحد الطلاب على قرار إعادة الامتحان مرة ثانية، قائلا: «إزاي يتم اتخاذ قرار بالشكل ده.. ذنبنا ايه احنا ذاكرنا وما بنصدق نخلص من مادة علشان نشوف اللي بعدها ترجعونا للمادة من تاني.. ذنبنا أي أن يحصل تسريب وعلشان تدارك الموقف تعيدوا الامتحان.. أين العدل في كده»، وقالت الطالبة شيماء أحمد «لا معلش بقى حرام احنا ملناش ذنب وليه جايين تعرفونا دلوقتي بعدها بمادة ده حرام بعد المذاكرة وكل التعب ده يتعاد الامتحان كل ده حرام كده».