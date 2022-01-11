رئيس جامعة بني سويف يوجه بتطوير وحدة البرمجيات والذكاء الاصطناعي

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووحدة الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فهد كمال الدين مدير وحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووحدة الذكاء الاصطناعي، والدكتور كريم كمال المنسق العام لوحدة البرمجيات، وأعضاء اللجنة العليا.

وناقش الاجتماع تطوير بوابة «فوري»، وتنظيم الخدمات وتصنيفها بها، ومقترح تعميم مشروع التسجيل للساعات المعتمدة إلكترونيًا وإدارة أعمال الامتحانات واللجان رقمياً، على أن يتم البدء بكلية التجارة، كما نوقش خلال الاجتماع إمكانية تقديم مقترح لورشة عمل المرحلة الثانية من نظام المجالس طبقاً لمتطلبات الشعب، كما أكد رئيس الجامعة ضرورة إرسال خطابات للجهات الخارجية للتدريب على تقنيات تحليل علوم البيانات على أن تحدد التكلفة طبقاً لكل برنامج تدريبي بوحدة الذكاء الاصطناعي.

ووافق رئيس الجامعة على مقترحات منها عقد ندوات تثقيفية وتعريفية للعاملين بالجامعة فيما يخص التحول الرقمي ودور البرمجيات في الميكنة والحوكمة، ومشروع ميكنة نظم المعلومات الإدارية MIS، ومقترح تعميم الملصق الالكتروني للسيارات لاستكمال منظومة البوابات الالكترونية للسيارات وتحديد سعره وآلية تسليمة.

توفير المتطلبات اللازمة لكلية الإعلام للحصول على الاعتماد

كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مجلس كلية الإعلام رقم 76، بحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة الانتهاء من كافة المعايير والمتطلبات اللازمة لحصول الكلية على الجودة والاعتماد، والمتابعة مع وحدة الجودة والاعتماد بالجامعة فـي تقـديم الـدعم الفنـي للكلية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا في رفع تصنيف الجامعة على المستوى المحلي، مطالباً بضرورة التوسع في عقد دورات تدريبية وورش عمل حول معايير الجودة لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واستعرض رئيس الجامعة تفاصيل المنظومة الصحية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس والتي تضمن التأمين والرعاية الصحية الشاملة، كما طالب بسرعة الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة ببدء الدراسات العليا بالكلية.

وأعرب الدكتور عبد العزيز السيد، عن كامل الشكر والتقدير من أسرة كلية الإعلام إلى الدكتور منصور لرعايته للكلية والعمل على إيجاد حلول سريعة لكافة التحديات التي تواجه منتسبي الكلية.

مسابقة لاختيار أفضل مطوري البرامج من الهيئة المعاونة والإداريين

وأكد الدكتور منصور حسن، اليوم، أن الجامعة بصدد تنظيم مسابقة بين الهيئة المعاونة ومسابقة أخري بين الإداريين من ذوي الخبرة والدراية الكافية بأعمال التطوير والبرمجة والويب ديزاين للاستفادة من خبراتهم بوحدة المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو عبد العزيز مدير وحدة المشروعات، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد حسن، أن مركز التدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالجامعة هو المركز الوحيد المعتمد من قِبل المجلس الأعلى للجامعات لإصدار شهادات أساسيات التحول الرقمي ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها التقرير المقدم حول وضع الاختبارات الإلكترونية، وتوفير السيرفرات اللازمة لضمان جودة الأداء.