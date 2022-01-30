كل ما تريد معرفته عن فيروس نيوكوف.. اكتشفه العلماء بين الخفافيش

في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة من قبل منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق فيروس نيوكوف NeoCov، فقد قالت المنظمة العالمية أنّها تتابع بتخوف الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة خاصة تلك التي تنتمي إلى عائلة فيروس كورونا، وفقاً لوكالة «نوفوستي» الروسية.

وبحسب وكالة «تاس» الروسية، اكتشف باحثون صينيون في وقت سابق نوعًا جديدًا من كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا أطلقوا عليه اسم فيروس نيوكوف NeoCov.

أبرز المعلومات عن فيروس نيوكوف

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيروس نيوكوف NeoCov:

- يعد فيروس نيوكوف NeoCov هو أحد أنواع فيروس كورونا.

- تم العثورعلى نيوكوف NeoCov بين الخفافيش في جنوب إفريقيا.

- هناك تخوفات من أنه قد يكون أكثر فتكًا من فيروس كورونا بحسب ما أذاعته عدد من وسائل الإعلام.

- أعلن العلماء الصينيون إن لديه القدرة على التحور وإصابة البشر.

- لم تثبت إلى الآن أي تقارير عن إصابة البشر بالعدوى.

- بحسب العلماء فإن الفيروس لن يشكل تهديدًا للبشر إلا عندما يتحور.

- وأفاد العلماء أنّ فرص حدوث مثل هذه الطفرة نادر للغاية.

- لم تحدث تلك الطفرة منذ اكتشافه لأول مرة في عام 2013.

- في تطور جديد قال علماء وباحثين في جامعة ووهان الصينية مهد فيروس كورونا، أنّ خطوة واحدة فقط تفصل الفيروس عن التحور.

- لا يزال الفيروس يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتأكيد إمكانية تحوله، بحسب ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.

أصل فيروس كورونا ونشأته

ويشار إلى أنّ فيروس نيوكوف NeoCoV أحد أنواع فيروس كورونا التابعة للفيروسات التاجية، وليس فيروس متحور.

وكانت ورقة بحثية قد صدرت عام 2020 ونشرتها المكتبة الوطنية للطب، أفادت أن نوع ذلك الفيروس هو النوع الأقرب لفيروس كورونا المستجد والذي يصنف كوباء عالمي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أنّ فيروسات كورونا توجد بشكل عام في الحيوانات، خاصة في الخفافيش، مشيرةً إلى أنها من الوارد بشكل كبير أن تكون بمثابة المستودع الطبيعي للعديد من الفيروسات، وأضافت أنّ الحيوانات البرية هي مصدر أكثر من 75% من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر.