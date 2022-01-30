خصم 10% على الملابس والإكسسوارات والأجهزة الرياضية لمنتسبي جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن توقيع اتفاق مع إحدى الشركات، لتقديم تخفيضات خاصة لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وذلك على السلع الموجودة بمعارض الشركة بمختلف فروعه داخل أسيوط وخارجها.

نسبة الخصم 10%

وقال شوكت صابر أمين عام الجامعة، أن نسبة الخصم المتفق عليها 10% بجميع فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية، والخصم سار على كل المشتريات من الملابس والأحذية والإكسسوارات، أما الأجهزة الرياضية فيتم توصيلها داخل نطاق المحافظة مجاناً بدون إضافة خدمة التوصيل، على أن لا يتم تطبيق نسبة الخصم المقررة لأبناء الجامعة خلال فترة التخفيضات، وعلى عضو هيئة التدريس أو الموظف بالجامعة أن يقدم ما يفيد انتمائه إلى الجامعة سواء كارنيه أو بطاقة شخصية للاستفادة من نسبة الخصم.

وأوضح أنه وفق العقد المنصوص عليه مع الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وإدارة العقود فإن العقد أصبح ساريا.

افتتاح وحدات وتوسعات طبية بالمستشفيات الجامعية

وفى سياق آخر، افتتح رئيس جامعة أسيوط عددا من الوحدات والتوسعات الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية، شملت وحدة الحروق بقسم جراحة التجميل، ووحدة الحالات الحرجة، ووحدة السكتة الدماغية، ووحدة التصلب المتعدد والحقن المناعي بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية وجراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى توسعات العناية المركزة والمتوسطة بالمستشفى، والتي تمت تحت إشراف وتنفيذ إدارة الشؤون الهندسية بالجامعة، وفق أحدث المعايير والنظم الطبية ومكافحة العدوى.