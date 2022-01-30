«ابنك مجنون يا حج».. مؤلف يدافع عن أفكاره بعنوان غريب في معرض الكتاب

ربما يكون هو الأغرب بين العناوين التي تصدرت أجنحة معرض القاهرة للكتاب، في نسخته الـ53، «ابنك مجنون يا حج» كتاب للدكتور أحمد أبو تليح، ضمن إصدارات دار ديوان العرب للنشر والتوزيع، لفت أنظار رواد المعرض ومواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورة الغلاف وعلقوا على اسم الكتاب، وتساءلوا عن سبب تسميته بـ«ابنك مجنون يا حج».

يضم العديد من المقالات العلمية والثقافية المكتوبة بصياغة أدبية سلسة لجذب القارىء، ويتناول الكتاب بعض الموضوعات الأسطورية والعلمية، خاصة التي يتم طرحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الاستناد إلى نظريات أو أبحاث علمية، مشيرا إلى أنه قرأ الكثير من الكتب واطلع على العديد من النظريات العلمية، وقابله ما لا يصدقه عقل وما يعتبره البعض «جنون»، ومن سيقرأ الكتاب سينتابه هذا الشعور.

«أبو تليح»: البعض يعتبر قضايا الكتاب جنون

وأضاف «أبو تليح» في تصريح لـ«الوطن»، أنه اختار هذا العنوان لأن القضايا التي يطرحها قد لا يصدق البعض حدوثها، ويتبادر إلى الذهن أن قائل هذا الكلام مجنون، مشيرا إلى أن أبرز هذه الموضوعات الواردة في الكتاب؛ «السفر عبر الزمن»، وهو ما أثبته أينشتاين في نظرية النسبية، وكيف يمكن أن يحدث ذلك بطرق علمية، وتابع: «أعرض وجهات نظر العلماء من جميع الجهات، ومسألة الانتقال الآني من مكان إلى آخر بعيد في جزء من الثانية، كما تم نقل عرش بلقيس».

الكتاب يتناول معاهدة جريادا بين الرماديين والأمريكيين

«الرماديون»، من ضمن الموضوعات التي تناولها «أبو تليح» في كتابه، وهي كائنات تعيش تحت الأرض، وعن تناوله لهذا الموضوع يقول: «طرحت في الكتاب ما يزعمه البعض عن أن الرماديين شاهدوا بعض الأمريكيين وقاموا بتصويرهم، وتواصل هتلر مع الرماديين وأمدوه بتكنولوجيا الأطباق الطائرة والطائرة بدون طيار، وعندما هُزم فر إليهم في القطب الجنوبي، حيث مدخل جوف الأرض، ثم جاءت أمريكا وأخذت علماء هتلر وأفكارهم وتواصلوا أيضًا مع الرماديين وعملوا معهم إتفاقية معروفة باسم معاهدة جريادا».