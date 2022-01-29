بدء صرف السلع لمنافذ التموين لتوفير احتياجات المواطنين لشهر فبراير

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في صرف الاستعاضة الأولى من مستحقات السلع التموينية لمنافذ صرف التموين على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي مسؤولين عن توزيع السلع التموينية للمواطنين من خلال بطاقة التموين الذكية.

1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية

وتصرف مخازن الجملة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، مستحقات كل منفذ تمويني بكميات مختلفة عن المنفذ الآخر، وذلك بحسب عدد المواطنين الذين يخدمهم المنفذ في المنطقة السكنية، حيث يبلغ عدد مخازن الجملة على مستوى جميع المحافظات ما يقرب من 1500 مخزن جملة تابعين لشركتي العامة والمصرية للجملة.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمخازن الجملة يوميا، عددا ثابتا من كميات السلع التموينية الأساسية والتي توفرها الوزارة ضمن حصص التموين الأساسية من الأرز والزيت والسكر، وذلك من أجل أن تمد مخازن الجملة منافذ صرف السلع لدى البقالين بالحصص والاستعاضة المخصصة لهم، حيث يتم الضخ اليومي كالتالي:

* 4 آلاف طن سكر يوميا.

* 3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة 1 لتر والعبوة 800 مللي.

* 1000 طن من الأرز.

* 1000 طن من المكرونة والتي تعد سلعة اختيارية للمواطن.

السلع الإجبارية والاختيارية على بطاقة التموين

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الإجبارية على بطاقة التموين كالتالي: «الأرز والزيت والسكر»، فيما تضخ الوزارة عددا آخر من السلع بأسعار مدعمة يختار منها المحافظ بحسب رغبته ومنها: «المكرونة والدقيق والعدس والفوس والجبنة ومساحيق الغسيل والصابون»، حيث تحصل كل بطاقة تموينية على حصة سلعية مختلفة عن البطاقة الأخرى وذلك بناء على عدد أفراد كل بطاقة، حيث تحصل البطاقة المكونة من فردين على سبيل المثال على: «4 كيس سكر، و2 زجاجة زيت، و1 كيس أرز».