«التموين» تؤمِّن محافظات سوء الأحوال الجوية بمخزون سلعي يكفي 3 أشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية في محافظات سواء الأحوال الجوية آمن تماما، موضحة أنه كمية المخزون السلعي في المحافظات المهددة بتقلبات في الأحوال الجوية أو هطول الأمطار تكفي 3 أشهر كاملة.

استمرار الضخ السلعي لمنافذ التموين بمحافظات سوء الأحوال الجوية

وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال غرفة عمليات مركزية مشكلة في ديوان عام الوزارة، موقف توافر وإتاحة السلع مع مديريات التموين في محافظات سوء الأحوال الجوية والمهددة بموجة من سيول الأمطار، مؤكدة على استمرار الضخ اليومي لمخازن الجملة في هذه المحافظات من السلع الأساسية.

شن حملات رقابية على المنافذ والمخازن

ووجهت الوزارة مديري المديريات بتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مديرية لمتابعة موقف توافر السلع أولا بأول، مشددة على أهمية شن مزيد من الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق للرقابة على مدى التزام المنافذ والمخابز في المحافظات بتوفير احتياجات المواطنين.

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها جاهزية في الدفع بسيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية في محافظات سوء الأحوال الجوية حال سقوط أمطار غزيرة أو سيول تمنع المواطنين من الذهب إلى منافذ صرف السلع التموينية، وذلك على غرار ما تم خلال التعامل مع سيول محافظة أسوان خلال شهر نوفمبر الماضي.

استعداد صرف تموين شهر فبراير المقبل

في سياق آخر، تبدأ منافذ صرف السلع التموينية، بداية من يوم الاثنين المقبل 1 فبراير في صرف مقررات تموين شهر فبراير للمواطنين المستحقين للدعم والحاملين لبطاقات التموين الذكية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموين، وذلك من خلال منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات.