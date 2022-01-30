3 إجراءات جديدة لإنقاذ شوارع الإسكندرية من القمامة.. إلغاء «الكونترات»

أطلق حي المنتزه أول بالإسكندرية، مسارات جديدة لمواجهة انتشار القمامة في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، ووضع 3 إجراءات عاجلة لإنقاذ الموقف تمثلت في منظومة الجمع المنزلي، وتمركز السيارات الوسيطة، وإلغاء مراكز الكونترات، وذلك لرفع مستوي الخدمات البيئية وتأثيرها علي المواطن السكندري.

وقالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، إن الحي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البيئية، لذا تم تكليف جمال جابر سكرتير عام الحي بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي بالحي للنهوض بهذه المنظومة، حيث تم إتخاذ عده مسارات لخلق بيئة صحية وبيئية جيدة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

الجمع المنزلي أولى الحلول

وأضافت «مسعود»، في بيان، أن أبرز تلك الإجراءات تمثلت في منظومة الجمع المنزلي التي بدأت تنتشر في معظم أنحاء الحي، وذلك للحد من ظاهره النباشين في شوارع الإسكندرية وشملت مناطق «السيوف بحري؛ منطقه الفلكي بالكامل ؛مساكن عثمان ؛ مدينه فيصل بأكملها أرض نوفل بالكامل منطقه السيوف قبلي وارض سباهي من شارع 1 إلي 13، والمربع الواقع من شارغ اسكندر ابراهيم حتي خليل حماده بحري عبد الناصر، وشارع 9خليل حماده إلي شارع محمد نجيب، ومن شارع 15 إلي شارع القاهرة، وارض طنطاوي بالسيوف شماعه» أما الظهير الريفي للحي يوجد به أيضا منظومه الجمع المنزلي في عزبه محسن وكوبري 8 و9 طريق ميرزا.

تمركز السيارات الوسيطة

وأشارت إلى أن ثاني المسارات تمثلت في تمركز السيارات الوسيطة، وذلك يوجود نقاط تمركز ثابتة للسيارات التابعه لشركه نهضه مصر كبديل لإلغاء مركز الكونترات المليئه بالمخلفات والتي كانت السبب الرئيسي في ظاهره النباشين فتم تمركز هذه السيارات بالنقاط الساخنه بنطاق الحي والتي تخدم كثافه سكانيه عالية.

إلغاء مراكز الكونترات

وأكدت رئيس حي المنتزه، أن ثالث الحلول تمثلت في إلغاء مراكز الكونترات لمنع ظاهره النباشين ومن هذه المراكز، والغاء مركز شارع 64 وملك حفني قبلي وبحري نفق محمد نجيب وشارع إسكندر إبراهيم وأمام شارع الصداقه وشارع جمال عبد الناصر وشارع محمد نجي، كما تم إلزام المحال التجاريه بناءا علي القرار رقم 1571 لسنه 2017 بوضع حاويات قمامه أمام المحل.

وأشارت «مسعود»، إلى التنسيق مع شرطه المسطحات لعمل حملات مكبره للقضاء علي تجمعات النباشين والفريزة كما يتم رش السم بالعزب لمكافحه القوارض، ورفع مخلفات منطقه غره بالجزيره الخضراء وخلف ارض المعارض بالراس السوداء،و تطهير الترع والمصارف بطريق ميرزا وتم رفع نحو 6000 طن مخلفات.