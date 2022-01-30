إحالة رئيس لجنة امتحانات إعدادية بالغربية للتحقيق بسبب انقطاع الكهرباء

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، إحالة رئيس إحدى اللجان والمراقبين في الشهادة الإعدادية بالغربية إلى التحقيق والإيقاف عن العمل، بسبب فصل الكهرباء داخل عدد من اللجان المخصصة لعقد الامتحانات، والتي أعيدت خلال دقائق في تواجد المحافظ.

تفقد الامتحانات

جاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ الغربية، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات بشكل سليم وآمن في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخلال الجولة تفقد المحافظ أداء الطلاب لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية داخل اللجان، وقرر إحالة رئيس اللجنة إلى التحقيق بسبب قطع الكهرباء.

وأكد المحافظ ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، وتوفير العناية الطبية اللازمة وتذليل أي عقبات أمامهم، مشدداً على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، ارتداء الكمامة، تطهير وتعقيم اللجان مع وجود زائرة صحية داخل كل مبنى وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان.

غرف عمليات

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية، حيث يؤدي 89 ألف 305 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل في عدد 437 لجنة كما يؤدي 4681 طالب امتحانات الإعدادية المهنية داخل 26 لجنة.