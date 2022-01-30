طقس الغربية اليوم.. انخفاض الحرارة وعواصف باردة ورفع حالة الطوارىء

شهدت مراكز محافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، تزامنا مع هبوب الرياح والعواصف الباردة وشيوع الضباب، الأمر الذي دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض للنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة.

سوء الأحوال الجوية في الغربية

ورصدت «الوطن» انتشار الشبورة المائية والضباب، ما تسبب في ارتباك حركة النقل والمواصلات بكل الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز «طنطا - المحلة» و«بسيون - قطور»، و«سمنود - المحلة»، و«زفتى - السنطة»، و«قطور - طنطا»، و«المحلة - قطور»، بوكذلك الطرق المطلة على ضفاف مياه ترع نهر النيل والأراضي الزراعية خاصة طريقي «طنطا - كفرالشيخ»، و«المحلة - كفر الشيخ».

ارتباك في حركة النقل والمواصلت بسبب الشبورة

ووجه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية توجيهاته إلى العقيد وائل حمودة مدير إدارة مباحث المرور، بأهمية تشكيل لجان مرورية من طواقم أمنية ثابتة ومتحركة بنطاق الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، لتأمين أرواح وحياة المواطنين أثناء فترات شيوع الشبورة المائية والضباب بشكل مفاجىء.

كما رفع ديوان محافظة الغربية حالة الطوارىء والتأهب القصوي لتأمين أرواح وحياة المواطنين، من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس والمديريات لتلقي استغاثات المواطنين خلال موجه الطقس السيىء والصقيع.

رفع حالة طوارىء بشبكات مياه الشرب

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلي رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية استمرار التنسيق الكامل مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات، لحل اي أزمات محتملة خلال موجه الطقس السيىء.