تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بالسعودية للأسبوع الثاني على التوالي

تراجعت معدلات إصابات كورونا اليومية في السعودية، اليوم الأحد، وسجلت 3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأفادت وزارة الصحة السعودية، عبر صفحتها على «تويتر»، بأنها سجلت تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، في عدد إصابات كورونا اليومية، وثباتا في معدل الوفيات، مسجلة 3 آلاف و669 حالة إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 683053 حالة.

تعافي 4375 حالة من الإصابة

وذكرت الوزارة فى البيان اليومي، أنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة خلال المدة الزمنية نفسها، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالسعودية جراء الإصابة بالفيروس إلى 8936 حالة، مشيرة إلى شفاء 4375 حالة من الإصابة بالفيروس، ما رفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 635191.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة منذ أسبوعين كانت تسجل ارتفاعا في المنحنى الوبائي للإصابات اليومية التي كانت تتعدى 5 آلاف حالة يوميا، ما دفعها لتعزيز الإجراءات الصحية وفرض قيود من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا أو متحوره الجديد أوميكرون.

الجرعة التنشيطية إلزامية فبراير المقبل

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن جميع من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا، في الأول من يونيو 2021، ولم يتلقوا الجرعة التنشيطية ضد كورونا حتى الآن، ستتغير حالة التحصين لديهم في تطبيق «توكلنا»، وستظهر الحالة الصحية باللون الأخضر الفاتح، أما من تلقوا الجرعة التنشيطية قبل انقضاء الفترة المحددة سيستمر لديهم التحصين باللون الأخضر الغامق، مضيفة أن التاريخ المحدد للمدة الفاصلة بين استمرار التحصين في تطبيق «توكلنا» من عدمه، هو يوم الثلاثاء 1 فبراير المقبل.