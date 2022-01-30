إخلاء سبيل السائق المتهم بالتحرش اللفظي بـ كارولين عزمي

قررت جهات التحقيق بالنزهة، إخلاء سبيل السائق المتهم بالتحرش اللفظي بالممثلة كارولين عزمي بعد تصالح الطرفين.

وتبين أنَّ الممثلة وجهت للسائق تهم التحرش اللفظي، فيما وجه السائق لها تهم السب، وأمام جهات التحقيق تصالح الطرفين وتنازل كل منهما عن المحضر لتقرر الجهات إخلاء سبيلهما.

الممثلة تتهم السائق بالتحرش اللفظي.. والأول يتهما بالسب

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، حول تعرض الفنانة كارولين عزمي، لواقعة تحرش لفظي في أثناء قيادتها سيارتها في دائرة قسم النزهة، من قبل رجل كان يقود سيارته بجوارها، عن أن المتهم وجه لها ألفاظًا نابية وشتائم وسبابًا وعبارات خادشة للحياء دون أن تفعل له شيئا، وأن المتهم لاحقها وحاول التضييق عليها بسيارته على الطريق، وكاد أن يتسبب في وقوع حادث تصادم.

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الحادث

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» للممثلة كارولين عزمي، توضح فيه تضررها خلاله من قائد سيارة محددة، للتعدي عليها بالسب ومضايقتها، أثناء استقلالها سيارتها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص، جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة المُستخدمة، وتبين أنَّه سائق بإحدى شركات النقل الخاص لا يحمل تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر حدوث خلافات بينهما، لانحراف المذكورة بسيارتها عليه أثناء القيادة حال استخدامها الهاتف المحمول، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.