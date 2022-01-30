 سبب وفاة الفنان طارق شرارة عن عُمر ناهز الـ72 عاما

يبحث الجمهور عن سبب وفاة الفنان طارق شرارة، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وتأثر بغيابه عددا كبيرا من نجوم الفن، ويعد الموسيقار طارق شرارة أحد الموسيقيين الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية وتقلد عدد من المناصب داخل وزارة الثقافة.

سبب وفاة الفنان طارق شرارة

وأصيب الفنان طارق شرارة بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، إلا أن المرض اشتد عليه، حتى رحل عن عالمنا اليوم عن ناهز الـ72 عاماً.

معلومات عن الفنان طارق شرارة

- تخرج طارق شرارة في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964.

- تم تعيينه بوزارة الثقافة بعد تخرجه، وتقلد منصب سكرتير عميد الكونسرفتوار «شيزيرى نورديو» حتى عام 1967.

- عمل رقيبا على المصنفات الفنية حتى عام 1986 حيث استقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي.

- بدأ طارق شرارة في دراسة البيانو في سن السابعة على يد صلاح الحسيني.

- شارك في إعداد وتقديم برامج نقد وتحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 ولمدة ثلاثة عقود.

- كتب موسيقى تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنها العديد من شهادات التقدير.

خالد جلال ينعي طارق شرارة

وقدم عدد من نجوم الفن واجب العزاء في االفنان الراحل طارق شرارة، منهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، حيث نعى الموسيقار الكبير الدكتور طارق شرارة الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر ناهز 72 عاما.

وقال «جلال» في تصريحات صحفية: «فقدنا اليوم شخصية فنية تميزت بالإبداع الموسيقي الفريد، وكان لي شرف أن تكون موسيقاه عماد مسرحياتي الأولى بمركز الإبداع الفني، هبوط اضطراري وأيامنا الحلوة، لما بهما من إبداع موسيقى مسرحي عظيم، نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم أهله ومحبينه وتلاميذه الصبر والسلوان».