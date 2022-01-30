بكين تسجل إصابات قياسية بكورونا قبل الأولمبياد الشتوية: الأعلى منذ 2020

سجلت بكين اليوم الأحد، أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ يونيو 2020، قبل أيام من استضافة العاصمة الصينية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وبحسب البيانات التي نشرتها وكالات الأنباء نقلا عن لجنة الصحة الوطنية في الصين، أعلنت تسجيل 20 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل لإصابات يومية سجلتها بكين منذ عام ونصف.

صفر كورونا والفقاعة الأولمبية تنقذان الصين

تجدر الإشارة إلى أن الصين على موعد مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، 4 فبراير المقبل، وتتخذ الصين إجراءات صارمة لتحقيق استراتيجيتها نحو الوصول إلى «صفر كورونا»، فتفرض قيودا على الحدود والحجر الصحي المطول، وكذلك عمليات الإغلاق بالإضافة لإعلانها عن تنفيذ دورة الألعاب في فقاعة مغلقة، وهو ما يعني أن كل المشاركين من الرياضيين حتى الصحفيين معزولون تماما عن الشعب الصيني، ويجري اختبارهم كل يوم.

ويتعين على الوافدين أيضا تقديم اختبارين سلبيين لكورونا كجزء من سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي ساعد الصين التى تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على إبقاء الإصابات الجديدة أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى.

ومنذ أيام، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، أن كل من يشتري أدوية الحمى أو الصداع أو نوعين آخرين من الأدوية سيخضع لاختبار فيروس كورونا لمدة 72 ساعة.

اختبارات لأحياء سكنية كاملة قبل انطلاق دورة الألعاب

وفي الأسبوع الماضي، أجريت اختبارات لجميع سكان منطقة فنجتاي البالغ عددهم 2 مليون نسمة، وفيها جرى اكتشاف معظم الإصابات في بكين، للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

كما أجريت اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في التجمعات السكنية والأحياء في أماكن أخرى من بكين بعد اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا، قبل أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.