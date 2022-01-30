«عدي يا نجم».. حوار بين مضيف وراكب يؤخر طائرة مصر للطيران 55 دقيقة

عبّر الإعلامي عمرو عبدالحميد، عن استيائه من تأخر موعد إقلاع طائرة مصر للطيران التي كان يستقلها متجها لمطار شرم الشيخ، والتي كان موعد إقلاعها الساعة 9 صباحا، ولم تقلع حتى 9.55 صباحًا، وكان رقم الرحلة 192.

الموقف المتسبب في تأخر إقلاع الطائرة

وروى الإعلامي عمرو عبدالحميد الموقف الذي تسبب في تأخر إقلاع الطائرة عن موعدها، وذلك في تغريده عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «عدي يا نجم.. قالها مضيف الطائرة لأحد الركاب.. فرد الراكب: أنا مش نجم.. كانت تلك بداية المشكلة التي جعلتنا كالأسرى في رحلة مصر للطيران رقم 192 المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ وموعدها الساعة 9 صباحا، الساعة الآن 9:55 صباحا».

شركة مصر للطيران تعلن انتظام رحلاتها

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت انتظام رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار جون كينيدي بنيويورك، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 30 يناير، والتي كانت قد توقفت السبت نظرًا لسوء الأحوال الجوية بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

مصر للطيران راعي الكرة المصرية

كما نظمت مصر للطيران، راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمشجع المصري، اليوم الأربعاء، رابع رحلاتها الخاصة إلى مطار «دوالا» بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وحملت الرحلة رقم MS3042 بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة 309 ركاب، والمعروفة باسم «طائرة الأحلام» لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الرابعة أمام منتخب كوت ديفوار في الدور 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت الشركة الوطنية قد سيرت 3 رحلات سابقة إلى الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.