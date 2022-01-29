انتظام رحلات مصر للطيران إلى نيويورك غدا بعد توقف بسبب الأحوال الجوية

تعلن مصرللطيران، عن انتظام رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار جون كينيدي بنيويورك، اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 30 يناير، والتي كانت قد توقفت اليوم السبت نظرًا لسوء الأحوال الجوية بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

مراجعة حجوزات المسافرين

وتهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين بين القاهرة ونيويورك مراجعة حجوزاتهم ومتابعة حالة الرحلات من خلال مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران بمصر وحول العالم.