«الإحصاء» يطلق أول مسح قومي لإنشاء قاعدة بيانات لذوي الهمم في مصر

بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، تنفيذ المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 2022، وهو أول مسح قومي متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وانطلق العمل الميداني أمس السبت، ويستمر حتى نهاية مارس المقبل، عن طريق اختيار عينة عشوائية من الأسر ممثلة للمجتمع منتشرة في كل محافظات الجمهورية مع مراعاة تمثيل الحضر والريف بكل محافظة، وجمع البيانات الميدانية من الأسر بالوحدات السكنية، بواسطة باحثين وباحثات يحملون بطاقات تعريف معتمدة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانطلقت فعاليات التدريب الميداني على المسح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من قيادات الجهاز.

قاعدة بيانات توفر مؤشرات وطنية حول ظاهرة الإعاقة

ويهدف المسح إلى إنشاء قاعدة بيانات توفر مؤشرات وطنية حول ظاهرة الإعاقة وحجمها ومدى انتشارها وأسبابها، واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للتمكن من التخلص من الحواجز التي يواجهونها، والعمل على دمج ذوي الهمم في المجتمع في مختلف النواحي الحياتية والاقتصادية، والعمل على توفير البيانات التي تمكن من تصنيف المؤشرات المختلفة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

البيانات الصحيحة وتحسين الخدمات

ويهيب الجهاز، بالأسر المختارة، الإدلاء بالبيانات الصحيحة، نظرًا لأهمية هذا المسح في معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات، ومن ثم تحسين نوعية حياتهم.