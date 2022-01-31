درجات الحرارة اليوم الاثنين 31-1-2022 في مصر

تواصل هيئة الأرصاد الجوية، من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها على مدار اليوم، نشر توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تخوف المواطنين من تعرض مصر لأي عواصف ثلجية، أسوة بما يحدث حاليا في بعض الدول العربية وبلاد الشام.

أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك حالة من الاستقرار في حالة الطقس، مع توقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، على كل من السواحل الشمالية الغربية، القاهرة، شمال الصعيد، سيناء، محافظات الوجه البحري، وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الاثنين:

القاهرة 15 10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11.

درجات الحرارة اليوم على المدن العربية

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين، في المدن العربية:

مكة 23 15

المدينة 22 10

الرياض 24 16

المنامة 21 16

أبو ظبي25 17

الدوحة 24 17

الكويت 19 13

دمشق 11 03

بيروت 17 14

عمان 11 05

القدس 07 05

غزة 16 09

بغداد 18 07

مسقط 25 22

صنعاء 23 09

الخرطوم 26 12

طرابلس 17 10

تونس 19 09

الجزائر 16 09

الرباط 22 07