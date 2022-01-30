درجات الحرارة اليوم الأحد 30-1-2022 في مصر.. تصل لـ2 تحت الصفر

شهدت دول حوض البحر المتوسط على مدار الأيام الماضية، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة؛ من بينها مصر، التي تأثرت بكتل هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا، ومن المتوقع أن تظل الأجواء شديدة البرودة لمدة أسبوع؛ ليسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وأعلنت الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 30 يناير، على أنحاء البلاد كافة، موضحة أن طقس اليوم شديد البرودة خلال ساعات الليل، وتشهد بعض المناطق تكونا للصقيع، وعلى رأسها شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، كما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 2 ما دون الصفر على كاترين؛ لتأتي على رأس المدن الأشد برودة في مصر، تليها في الانخفاض كمدينة نخل، التي تسجل درجة واحدة مئوية، أما القاهرة الكبرى، فتسجل الصغرى بها 8 درجات مئوية، أما العظمى فتصل إلى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 16 08

مطروح 15 08

السلوم 15 08

سيوة 16 03

بورسعيد 17 08

دمياط 17 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 07

السويس 17 08

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

كاترين 11 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 11

مرسى علم 20 10

الفيوم 17 05

بني سويف 17 05

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في المدن العربية، فحدث تفاوت جاء على النحو التالي:

مكة 26 18

المدينة 23 12

الرياض 21 12

المنامة 20 16

أبو ظبي 23 18

الدوحة 24 15

الكويت 19 09

دمشق 11 01

بيروت 17 12

عمان 12 04

القدس 11 04

غزة 16 09

بغداد 17 04

مسقط 26 22

صنعاء 24 09

الخرطوم 28 13

طرابلس 15 08

تونس 17 06

الجزائر 14 04

الرباط 22 08