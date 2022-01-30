شركات السياحة: معتمرو مصر سيخضعون لحجر صحي بالسعودية

حالة من الغموض تسيطر على موسم العمرة لهذا العام، رغم أن موعد انطلاق الرحلات بشكل رسمي سينطلق خلال أيام، إلا أن هناك العديد من الأمور لا تعلم شركات السياحة المنظمة للرحلات أي شيء عنها حتى الآن مثل «هل يخضع المعتمرون المصريون للحجر الصحي بعد وصولهم للسعودية».

وقال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا للوكلاء السعوديين ولتعليمات الجهات السعودية فإن المعتمرين القادمين من مصر سيخضعون بنسبة 100% لحجر صحي مؤسسي بأحد الفنادق بنقطة الوصول سواء بجدة أو بالمدينة المنورة وذلك لمدة 5 أيام، أسوة بما يتم حاليا مع معتمري باكستان وإندونيسيا والهند، وهم بالإضافة إلى مصر من الدول الـ 6 التي تم رفع تعليق قدوم مواطنيها للمملكة ديسمبر الماضي.

المعتمرون المطعمون بالأمصال المعتمدة سعوديا سيخضعون أيضا للحجر الصحي

وأضاف لـ«الوطن»، أنه لن يُستثنى أحد من المعتمرين المصريين من الخضوع للحجر الصحي حتى وإن كانوا حاصلين على التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، لافتا إلى أن تطبيق الحجر الصحي على المعتمرين المصريين سيكون له آثار سلبية على نسب الإقبال على حجز البرامج بالنسبة للمواطنين، حيث سترتفع الأسعار بنسبة كبيرة بعد إضافة رسوم الحجر الصحي، فضلا عن رفض المواطنين مكوث ثلث البرنامج فى الفندق كحجر صحي.

باقات الحجر الصحي سترفع أسعار البرامج

ومن جهته، قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن باقات الحجر الصحي المؤسسي سيشتريها المعتمر من شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، مشيرا إلى أن الإقامة خلال فترة الحجر ستكون «full board» بالوجبات الثلاث، وهو ما سيرفع قيمة برنامج العمرة لأرقام مبالغ فيها، موضحا أن شركات السياحة لا ترى في تطبيق الحجر أي أهمية في ضوء قلة أعداد المعتمرين بشكل عام، فضلا عن حصول المسافرين للعمرة على التطعيمات المعتمدة من قبل الجهات السعودية ومنظمة الصحة العالمية.

ومن جهته، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أنه لا توجد أي مخاطبة رسمية من قبل الجهات السعودية تؤكد أو تنفى خضوع المعتمرين المصريين للعمرة، كما أن الضوابط السعودية للعمرة لم تشمل على ضرورة خضوع المسافرين المطعمين للحجر الصحي، لافتا إلى أنه حال كانت تلك تعليمات الجهات السعودية فسيتم تطبيقها على المواطنين المصريين بصفتها تعليمات صادرة من الدولة المستقبلة للمعتمرين.