أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الدقهلية اليوم

شهدت أسواق محافظة الدقهلية حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفواكه، وحافظت بعض أنواع الخضروات على سعر 8 جنيهات للكيلو مثل: «القلقاس، الخيار، الفلفل ، الطماطم، الكوسة»، بينما سجلت أسعار الباذنجان، و البصل، أقل من 5 جنيها للكيلو، كما أن تنوع الفواكه الشتوية جعل أسعارها تتراوح ما بين 7 جنيهات و10 جنيهات للكيلو، لتكون في متناول معظم المواطنين، وذلك وفقا لما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية بشأن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021 ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة .

أسعار الخضار

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل سوق الجملة بالمنصورة، وخارج السوق وفي المنافذ شهدت استقرارا كبيرا نتيجة التنوع في المنتجات، كما يلي:

فاصوليا خضراء: 12 جنيها

باذنجان رومي: 5 جنيهات

قلقاس: 8 جنيهات

بصل: 5 جنيهات

خيار: 8 جنيهات

فلفل: 8 جنيهات

طماطم: 8 جنيهات

بطاطس : 10 جنيهات

كوسة : 8 جنيهات

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام:

أناناس: 10 جنيهات

الموز : 15 جنيها

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيهات إلى 25 جنيهات

كاكا: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلى 12 جنيها

ليمون: 10 جنيهات

برتقال: 8 جنيهات

تين: 12 جنيها

رمان: 8 جنيهات

عنب: يتراوح سعر الكيلو من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات

جوافة : يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات