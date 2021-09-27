استقرار أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الدقهلية اليوم الاثنين

شهدت أسواق الدقهلية استقرارا في معظم أسعار الخضروات والفواكه، باستثناء البطاطس والطماطم، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة، اليوم الاثنين، الموافق 27 سبتمبر 2021 في سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضراوات بالدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات في داخل سوق الجملة بالمنصورة، وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي:

باذنجان رومي: 5 جنيهات.

قلقاس: 8 جنيهات.

بصل: 5 جنيهات.

خيار: 10 جنيهات.

فلفل: 8 جنيهات.

جزر: 4 جنيهات.

طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

بطاطس: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

كوسة: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق الدقهلية

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام كالتالي:

أناناس: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

الموز: 15 جنيها.

بطيخ: سعر الواحدة من 20 جنيها.

المانجو: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيها إلى 25 جنيها.

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيها إلى 25 جنيها.

تفاح مصري: يتراوح سعر الكيلو من 15 جنيها إلى 20 جنيها.

ليمون: 10 جنيهات.

برتقال: يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

برقوق: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيها إلى 25 جنيها.

رمان: 8 جنيهات.

عنب: يتراوح سعر الكيلو من 15 جنيها إلى 20 جنيها.

كيوي: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيها إلي 25 جنيها.

جوافة: 10 جنيهات.