جامع: خدمات فنية جديدة لمساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار والنمو

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز حرص خلال عام 2021، على الاستمرار فى تقديم خدمات متنوعة فنية، وغير مالية، لدعم أصحاب المشروعات القائمة، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

أشارت جامع في بيان، إلى أن وحدات الخدمة بكل المحافظات، بدأت فى تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد، إذ أصدرت نحو 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة، التي تتيح لأصحاب هذه المشروعات، الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة.

تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد

أوضحت أن نسبة التعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية، لا تقل عن 20% لشراء منتجاتها، أو تنفيذ أعمال أو خدمات، مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2970 ألف عميل، من جميع المحافظات بالجهات الحكومية، بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه خلال 2021.

إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه في إطار تفعيل خدمات القانون الجديد تم إصدار حوالى 17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة حيث يتم إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، وتصدر في نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية/ السجل التجاري).

الجهاز يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين

وتابعت جامع، أن جهاز تنمية المشروعات، يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين والشباب والمرأة على وجه الخصوص لمساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة حيث قام الجهاز بعقد 393 دورة تدريبية مجانا استفاد منها حوالى 10 آلاف متدرب ومتدربة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة.

مشاركة 4 آلاف عميل في المعارض

وأضافت أنه خلال عام 2021، شارك ما يزيد على 4 آلاف عميل في المعارض التي نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها، وحققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 153 مليون جنيه.