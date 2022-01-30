برج العقرب حظك اليوم الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يأتي برج العقرب في الترتيب الثامن في الأبراج السماوية، ويحتفل أصحابه بتواريخ ميلاد في الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر، وهو من الأبراج المائية، التي تعرف بالاتزان والهدوء، والطموح والسعي لتحقيق أحلامه، وتحويلها إلى واقع ملموس، لكن المشكلة الحقيقة لأصحاب هذا البرج هي الحساسية المفرطة وعاطفته الجياشة التي تجعله يبدو وكأنه ولهان، مما يجعل الاخرين يعتقدون أنه ساذج.

امرأة برج العقرب

أنثي برج العقرب من الشخصيات الوفية والمخلصة للشريك إلى أبعد حد، كما انها تهتم به بشكل مبالغ فيه، وتحاول أن تخفف من الأعباء والمشاكل التي يتعرض لها سواء في العمل أو اجتماعيًا، ويجعل شريكها سعيدًا بها طوال الوقت، هي انها شخصية طموحة ولبقة وجذابة، ويمكنها أن تدير حوار بشكل رائع ينم عن ثقافتها وحبها للمعرفة.

عيوب مولود برج العقرب

وعلى الرغم من مميزات برج العقرب، إلا أن عيوبه قاتله، وقد تجعله في مرمي نيران الآخرين، مفضلين تجنبه، فهو غيور بشكل مبالغ فيه، كما أنه يسعي لامتلاك من يحبهم بصرف النظر عن رغبتهم الأساسية، كما أنه كتوم يرفض البوم بما يفكر فيه، مما يجعل الشكوك تتوغل بداخله، وقد يضمر الشر للآخرين بدون أن يدري.

برج العقرب حظك اليوم مهنيًا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن على المستوى المهني، يكون مولود برج العقرب في أوج تألقه، بسبب وجود القمر في منزل العلاقات، مما يجعل اليوم قادرة على إدارة الأزمات، وتظهر الخبرات التي اكتسبها مهنيًا خلال الفترة الماضية.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيًا

وتؤكد عبير أن اليوم سيكون من لطيف على المستوى العاطفي، فعلى الرغم من أن مولود برج العقرب يشعر بضغوط شديدة، إلا أنه سيجد ان لديه طاقة عاطفيو تقربه ممن حوله، وخاصة العائلة والشريك.

توقعات برج العقرب خلال شهر فبراير 2022

ويعتقد خبير الأبراج محمد صبحي، أن مواليد برج العقرب خلال شهر فبراير، سيعانون من المجادلة مع الشريك، وهو ما يجعل الفجوة والقدرة على التفاهم تقل، وربما يظهر شخص آخر في الأفق يجعلك تشعر بالامتلاء العاطفي من جديد، لكن سيكون عليك الاختيار ما بين أي الطرفين ترغب في البقاء معه.

أما على المستوى المهني، فأنت ستكون محظوظ، فقد تجد ترقية في انتظارك، وتجد التقدير من زملائك ورؤسائك في العمل، وتجد أن ما بذلته من مجهود خلال الفترة الماضية، قد جني ثماره.