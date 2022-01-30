حظك اليوم برج الحوت الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا: تصرف بحكمة

أصحاب برج الحوت هم المولودين خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 20 مارس، إذ يعتبر برج الحوت واحدًا من ضمن الأبراج المائية، فضلًا عن كونه برج مؤنث وليلي تابع لكوكبي المشترى والزهرة، وهو ما يجعل أصاحبه يتميّزون بمجموعة من الصفات الجميلة، إضافة إلى بعض الصفات السلبية كالاضطراب والانفعال.

وبالنسبة لمولود برج الحوت ابتداءً من 20 فبراير وحتى 29 فبراير، يتبع لكوكب زحل، وابتداءً من 1 مارس وحتى 9 مارس، يتبع لكوكب المشترى، أما مواليد برج الحوت ابتداءً من 10 مارس وحتى 20 مارس يتبع لكوكب المريخ.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وبحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فعلى الصعيد المهني والاجتماعي لمولود برج الحوت، فإنّ الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتستطيع أن تتخذ مواقف سليمة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي يتوقع الفلك أن وجود القمر بمنزلك الحادي عشر يمكن أن يمنحك ثقة بنفسك، كما يمكن أن تشعر بتأثير أقوى على الجنس الآخر وتنفعك مرونتك.

وتعد الصفة الأساسية لبرج الحوت مخيلته الواسعة والكوكب الخاص به نيبتون، ومواصفاته أنّه شخصية سلبية وغير مباشر وباطني، ولونه المفضل الأخضر المائي وحجره الفلاتين ومعدنه الأكوامارين.

الرجل والمرأة من برج الحوت

ويعرف عن رجل الحوت أنّه يستطيع أن يرى المرأة من الداخل والخارج، لذلك هو يبحث عن ذلك بها، إذ يحب رجل الحوت أن تكون المرأة واثقة طموحة ودائمًا ما تفتخر بنفسها كما يفضلها أن تمتلك جرأة كافية لتخبره بطموحها وأهدافها، والتي تبذل قصارى جهدها لتحقيق النجاح، وكذلك تهتم بمظهرها وجمالها.

ويبحث رجل برج الحوت أيضًا عن المرأة التي بإمكانها إلهامه وإرشاده لتحقيق أحلامه، فهو يحتاج دائمًا إلى امرأة لتشاركه القيام بالأمور التي لم يكن ليقوم بها وحده.