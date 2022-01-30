الشروط والأوراق المطلوبة لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، واشترطت عدة أمور لابد من توافرها.

شروط شغل وظيفة مندوب مساعد

وتمثلت الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مندوب مساعد، الآتي:

1. الوظائف متاحة للذكور والإناث.

2. ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

4. أن يتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5. أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6. أن تثبت لياقته الطبية وفق التحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

7. تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظيفة مندوب مساعد

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسة.

- ما يفيد سداد مبلغ 500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة، في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

طريقة التقديم على وظيفة مندوب مساعد

- سحب الملفات خلال المدة من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 9 من الشهر ذاته.

- تقديم الملفات في مقر مجلس الدولة خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022.

- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المحددة لكل جامعة.

- يراعى تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان، أو التي ترد بعد الموعد المحدد، أو غير المستوفاة للشروط المطلوبة.

مواعيد سحب الملفات

ويمكن للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 2021 سحب الملفات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا وفقًا للآتي:

1. جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة - جامعة حلوان: يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022.

2. جامعة عين شمس - جامعة المنصورة - جامعة الزقازيق: يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022.

3. جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر- جامعة جنوب الوادي: يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022.

4. جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف - جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط - جامعة سوهاج: يوم الأحد 6 فبراير 2022.

5. أكاديمية الشرطة - جامعة المنوفية - جامعة السادات - جامعة بنها: يوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022.

6. جامعة بني سويف - جامعة المنيا - جامعة أسيوط - جامعة أسوان: يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022.

7. جامعات أخرى- التخلفات: يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022.

مواعيد تلقي ملفات المتقدمين

تتلقى ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وفقًا للآتي:

1. جامعة القاهرة: يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022.

2. جامعة عين شمس: يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.

3. جامعة الإسكندرية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر: يوم الإثنين الموافق 21 فبراير 2022.

4. جامعة السادات - جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع طنطا: يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022.

5. جامعة بني سويف - جامعة المنوفية: يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022.

6. أكاديمية الشرطة - جامعة حلوان: يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022.

7. جامعة المنصورة - جامعة الأزهر فرع أسيوط: يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022.

8. جامعة أسيوط - جامعة جنوب الوادي: يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022.

9. جامعة الأزهر فرع القاهرة - جامعة المنيا - جامعة أسوان: يوم الإثنين الموافق 28 فبراير 2022.

10. جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف - جامعة الأزهر - فرع دمنهور - جامعة بنها: يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022.

11. جامعة الزقازيق - جامعة سوهاج: يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022.

12. جامعات أخرى - التخلفات: يوم الخميس 3 مارس 2022.