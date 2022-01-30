«كورونا» يواصل تفشيه وسط حكومة الاحتلال.. 7 وزراء في العزل المنزلي

لا تزال أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل إسرائيل في وتيرة ارتفاع متصاعدة، ويشار إلى أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي، قد سجل أعداد إصابات قياسية، حيث تأكدت إصابة 7 وزراء في الحكومة الإسرائيلية بفيروس كورونا منذ مطلع شهر يناير الجاري، وترصد «الوطن» أبرز وزراء الاحتلال الإسرائيلي المصابين بفيروس كورونا.

أعلن اليوم الأحد، وزير القضاء الإسرائيلي، جدعون ساعر، أنّه تأكدت إصابته بفيروس كورونا، ليصبح بذلك سابع وزير في الحكومة الإسرائيلية، يُصاب بالفيروس، منذ بداية الشهر الجاري.

إصابة وزير السياحة بكورونا

وفي يوم الاثنين الماضي الموافق 24 يناير، أعلن يوئيل رازفوزوف، وزير السياحة الإسرائيلي، إصابته بفيروس كورونا، وقال بعد الإصابة إنّه لا يشعر بأعراض خطيرة، ويذكر أنّه تابع عمله من المنزل كونه لا يزال حينها في حالة صحية جيدة، وذلك وفقا للتدابير الصحية.

وزير الدفاع يصاب بالفيروس

وقبل نحو ثلاث أيام من إصابة وزير السياحة بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إصابة وزير الدفاع بيني غانتس بالفيروس، وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إن الوزير تلقى 4 جرعات من التطعيم المضاد لكورونا.

ولفت البيان إلى أنّ صحة الوزير جيدة، كما واصل «غانتس»، العمل من المنزل، من خلال أنظمة مثبتة داخل محل إقامته.

كورونا يصيب وزير الثقافة رغم اللقاح

رغم تلقيه 3 جرعات من لقاح كورونا، إلاّ أنّ حيلي تروبير، وزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال، أعلن أنّه أصيب بالفيروس، وذلك بحسب ما ذكرته القناة العبرية الـ12، ولم يحضر جلسات مجلس الوزراء للكيان قبل أيّام من إصابته.

تدوينة قصيرة وإعلان الإصابة بكورونا

وفي 15 يناير الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إنّه اكتشف إصابته بفيروس كورونا، وشأنه كغيره من الوزراء الذين أصيبوا بالفيروس، إذ سيواصل اتباع السياسات الاقتصادية خلال عمله من المنزل، بالإضافة إلى تتبع البيانات والتخطيط.

فحوص طبية تثبت الإصابة

وأثبتت الفحوص الطبية التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يوم 11 من الشهر الجاري، إصابته بفيروس كورونا، وغرّد على حسابه الرسمي عبر موقع «تويتر»، قائلا: «أشعر أني بخير، بسبب حصولي على اللقاح»، كما ناشد الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

إصابة وعزل

ومطلع شهر يناير أعلنت وسائل إعلام محلية، إصابة وزير الأمن الداخلي عومير بارليف بفيروس كورونا، وخضع الوزير لفترة عزل منزلي لحين تعافيه من الإصابة.