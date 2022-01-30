أسعار وتجهيزات «بيجو 301» 2220 بعد تراجع الزيادة السعرية على فئاتها

مع بداية العام الجديد ارتفعت قيمة الزيادة السعرية على عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل 2022، كما انخفضت وتراجعت الزيادات السعرية بسبب «الأوفر برايس» نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض من السيارة، ومن ضمن القائمة التي تراجعت عنها الزيادة السعرية مؤخرًا سيارة «بيجو 301».

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2022 داخل السوق المصري، وأهم تجهيزات ومواصفات السيارة، بحسب المعلن من الوكيل.

أسعار بيجو 301 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 246.000 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 275,000 جنيه.

أداء بيجو 301 موديل 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 115 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 12.1 ثانية، وتستهلك متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد بيجو 301 موديل 2022

-الطول الكلي 4442 ملم.

-العرض الكلي 1748 ملم.

-الارتفاع الكلي 1466 ملم.

-طول قاعدة العجلات 2652 ملم.

-ارتفاع السيارة عن الأرض 165 ملم.

-سعة الصندوق الخلفي 506 لتر.

التجهيزات ووسائل الأمان

تتوافر السيارة بيجو 301 موديل 2022 مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، مصابيح ضباب أمامية، مكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة فى اتجاهين، وتحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وامكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، و الاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة، راديو – مدخل USB – وبلوتوث».