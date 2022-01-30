«الإسكندرية السينمائي» يحتفل بذكرى المخرج فطين عبد الوهاب بدورته الـ38

أعلنت الجهات المنظمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي، الاحتفال بذكرى رحيل المخرج فطين عبد الوهاب الـ 50، في النسخة الـ 38 للمهرجان، التي من المفترض أن تقام من 1 لـ 7 أكتوبر من العام الجاري.

تكريم مهرجان الإسكندرية لمسيرة فطين عبد الوهاب بالذكرى الـ 50

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، في بيان، تخصيص احتفال للمخرج الراحل فطين عبد الوهاب، بالدورة الـ 38، تقديرا عن مشواره الفني بالسينما وتراثه الكبير بزمن الفن المصري الأصيل.

ومن المقرر أن تسلم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي يقام من 1 أكتوبر لـ 7 أكتوبر 2022، جائزة مهداة لـ روح المخرج فطين عبد الوهاب، ويتسلمها نيابة عنه ابنه الفنان زكي فطين عبد الوهاب، احتفالا بالذكرى الـ 50 للراحل.

كما سوف يتم تقديم كتاب متضمن أهم أعمال الراحل فطين عبد الوهاب طوال مسيرته الفنية، وسوف يقوم الكاتب الدكتور وليد سيف، بتدوينه وكتابته، ومن المقرر أن يتم توزيعه خلال فعاليات الدورة.

مسيرة فطين عبد الوهاب الفنية.. البداية ملاحظ سيناريو

وقد بدأ المخرج الراحل فطين عبد الوهاب، مسيرته الفنية، ليس كمخرج بل كملاحظ سيناريو، ومن ثم انتقل إلى الإخراج والعمل كمساعد مخرج.

وأصبح فطين عبد الوهاب، من أكثر مساعدين المخرجين تميزا في ذلك الوقت، حيث استطاع أن ينضم بالعمل مع عدد من المخرجين البارزين، وأبرزهم أحمد سالم، وحسن حلمي، ومحمود ذو الفقار.

ومن ثم استطاع فطين عبد الوهاب، أن يقوم بأولى تجاربه الإخراجية، في حقبة الأربعينيات، وبلغت حصيلة أفلامه بالسينما لـ 57 فيلما، وتخصص في إخراج الأعمال الكوميدية، من أهمها «الآنسة حنفي، ابن حميدو، إسماعيل يس في الأسطول، إشاعة حب، الزوجة 13، آه من حواء، أضواء المدينة»، وتوفي عام 1972.