غضب عثمان أبو لبن بسبب تأخر ندوته بمهرجان جمعية الفيلم: «الغوها أحسن»

أصيب المُخرج عثمان أبو لبن، بحالة من الغضب والاستياء الشديد، بعد تأخر ندوته لمدة نصف ساعة تقريبًا، على هامش فاعليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

وكانت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي، قد أعلنت عن عقد ندوة للمخرج عثمان أبو لبن، حيث يُعرض فيلمه «توأم روحي» في تلك الدورة الاستثنائية، والذي يتنافس بين 5 أفلام علي جوائز المهرجان التي عُرضت عام 2020.

غضب عثمان أبو لبن بعد تأخر ندوته: ما تلغوها أحسن

وتأخرت الندوة عن البدء لمدة نصف ساعة، فاضطر المنظمون تقليل زمن الندوة، مما أثار غضب المخرج عثمان أبو لبن، وانفعل علي المنظمين، قائلًا: «ما تلغوها أحسن».

وقام المنظمون باحتواء الموقف، حتى اقتنع المخرج عثمان أبو لبن بالدخول وبدء الندوة، وقال إنه لا ينوي عمل جزء ثان من فيلم «توأم روحي».

أبطال فيلم «توأم روحي» للمخرج عثمان أبو لبن

«توأم روحي»، طرح في السينمات في أغسطس 2020، واستمر لعدة أسابيع، وهو من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وبيومي فؤاد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ورفقة كوكبة أخرى من النجوم، من تأليف أماني التونسي ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم «توأم روحي» للمخرج عثمان أبو لبن

وتدور أحداث فيلم «توأم روحي» في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهها العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيئًا من المستحيل تحقيقه على أرض الواقع.