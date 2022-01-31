حظك اليوم برج السرطان الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا: قد تحقق مكاسب

مولود برج السرطان، يحمل الكره والضغينة للأشخاص الذين يتسببون له في أي أذى لوقت الطويل، فضلًا عن كونه يصب تركيزه في أغلب الأحيان إلى الجانب السلبي فقط من الأمور، ويصر على موقفه ويتمسك بأفكاره، كما أنّه كثير الأسئلة في سبيل الحصول على إجابة تناسبه، ويكون صاحب برج السرطان انطوائيًا في معظم الأوقات، حتى يشعر بالأمان والثقة ممن حوله.

ويعد برج السرطان ضمن مجموعة الأبراج المائية بجانب برجي العقرب والحوت، ويضم السرطان المواليد خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 22 يوليو، ودائمًا ما يتأثرون بالقمر الذي يمنحهم مزيدًا من الرقة والمزاجية والشخصية المتقلبة، والعاطفة المشتعلة.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على الصعيد المهني والمالي فإنّ القمر اليوم في منزل مدخرات برج السرطان، وهو ما يجعله يومًا مناسبًا لتحقيق المكاسب، ومراجعة الموقف الحالي والتخطيط الجيد لإدارة الأعمال أو الممتلكات.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي، فرغم الضغوط والتشوش، يجد برج السرطان كوكب المريخ اليوم، في منزل الأصدقاء، وهو الأمر الذي يمده بالنشاط والجاذبية، كما يساعده على البحث والتأمل بعمق وقد يتوصل لنتائج تهمه.

عيوب امرأة برج السرطان

وتمتلك امرأة برج السرطان بعض العيوب ونقاط الضعف في شخصيتها إذ من السهل أن تتعرض المرأة من برج السرطان للابتزاز العاطفي، نظرًا لكونها حساسة للغاية وتبكي وتذرف الدموع بسهولة، كما أنّها دائمًا ما تعيش حالات غير مبررة من القلق في حياتها بسبب هذه الحساسية الزائدة.

ومن ضمن عيوبها أيضًا؛ كونها لا تستطيع أن تقيم علاقات بسهولة، ودائمًا ما تواجه صعوبة في التكيف مع بيئات تختلف عن بيئتها المحيطة، وتحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تستطيع التكيف مع الآخرين.