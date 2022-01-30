إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مصر -إسكندرية» الزراعي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «سوزوكي فان» على طريق «مصر -إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي فان، بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «عزيزة عوض شريف 65 عاما مقيمة قرية المسين التابعة لمركز الدلنجات باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة، وكسر في الساق اليمنى، عبد السلام مسعود عبد الله 42 سنة مقيم الدلنجات مصاب بكدمات متفرقة بعموم الجسم وجرح نافذ في البطن واشتباه نزيف في البطن، وخضرة عبد المجيد رمضان 30 سنة مقيمة الدلنجات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليسرى، وأمينة عبد الحليم مسعود 20 سنة مقيمة الدلنجات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، دنيا عبد الحليم مسعود 35 سنة مصابة بكدمات متفرقة بعموم الجسم، وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج».

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.