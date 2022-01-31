حظك اليوم برج الميزان الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تتميز امرأة برج الميزان بحب الأجواء الهادئة، بالتزامن مع البحث عن المغامرات، فهن يملكن الشخصية وعكسها على الدوام، يسيطر العند على طباعهن، ولكنهن يملكن التنازل عن العند مقابل المعاملة والكلمة الطيبة، لذا نرصد خلال السطور التالية لمواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

يتمتع كل برج من دائرة الأبراج الفلكية المقسمة إلى 12 برجا، بعدد من الصفات التي تميزة عن مواليد برج آخر، إذ تنقسم مجموعة الأبراج إلى الترابية، والهوائية، والنارية، ويهتم قطاع كبير من المطالعين لعلوم الأبراج والفلك، وتوقعات حظك اليوم، التي يقدمها علماء الفلك بصفة يومية، بالإطلاع على توقعات الأبراج له في اليوم الجديد، مما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية فضلاً عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الميزان: أن القمر يقع في منزل العمل يمنحك اليوم قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الميزان: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تساعدك على تقوية الروابط العاطفية مع من تحب.

مشاهير برج الميزان

ومن أشهر مواليد برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر، برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر، شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر، رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر، الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر، الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر، الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر، الفنان الراحل حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر، الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر، الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر، الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر، الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.