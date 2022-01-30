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محمود مسلم

بريد الوطن .. بنتٌ أنا

كتب:

الوطن
10:00 م | الأحد 30 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

فوق القصيدةِ أرتحلْ

روحٌ تفرُّ من الحروفِ

إلى الورق

لله عبدٌ

فى هواىَ متيمٌ

يا مؤمنٌ..

بالنار شوقاً تحترق

لك نصفُ منى

ونصفُ منك يُتمْنى

وكأننا الشطران

حباً.. نلتصق

فابسط لقلبى

جناحَ حلمٍ بالهوى

دعنى أغازلُ

من لياليك الأرق

واتلُ علىَّ

ما كفرتَ من النساء

ترقيك عينى

بالناس دوماً والفلق

                                                                            نجلاء نعيم 

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