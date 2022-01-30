بريد الوطن .. بنتٌ أنا

فوق القصيدةِ أرتحلْ

روحٌ تفرُّ من الحروفِ

إلى الورق

لله عبدٌ

فى هواىَ متيمٌ

يا مؤمنٌ..

بالنار شوقاً تحترق

لك نصفُ منى

ونصفُ منك يُتمْنى

وكأننا الشطران

حباً.. نلتصق

فابسط لقلبى

جناحَ حلمٍ بالهوى

دعنى أغازلُ

من لياليك الأرق

واتلُ علىَّ

ما كفرتَ من النساء

ترقيك عينى

بالناس دوماً والفلق

نجلاء نعيم

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