بريد الوطن.. إعلان «كردون منشأة القناطر» يا محافظ الجيزة

منذ أن تم استئناف أعمال البناء فى محافظة الجيزة، أقبل كثير من المواطنين على استخراج التراخيص اللازمة لذلك، حتى لا يخالفوا القانون، لكنَّ هناك كثيراً من المواطنين أيضاً فى حيرة، بخصوص الأراضى التى فى حوزتهم، هل هى داخل الحيز العمرانى أم لا؟ مع تأخر اعتماد طلبات التصالح للكثيرين، وهو ما أدخلهم فى حالة ارتباك، حول تقدمهم باستخراج التراخيص اللازمة لذلك. وعليه.. نناشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد تعميم منشور على مراكز المدن والوحدات المحلية بمنشأة القناطر، وتوزيع خرائط الكردون المعتمدة لمركز منشأة القناطر بكل القرى، وإعلام المواطنين بها فى نشرات مكتوبة وواضحة، حتى لا يقع البسطاء فريسة لمعدومى الضمير.

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