بريد الوطن .. يا عام أسرع

يا عام أسرعْ فى الخطا

واذهبْ بعيداً وانتقى

ضاقتْ يداك على الرقابْ

والصبر ضاق بمنطقى

إن كُنت تبغى وأدنا

ها قدْ دنا شبحٌ لموتٍ مُطْبِقِ

إنَّا سلونا وعكةً

لصقتْ بقلبى المغرَقِ

بات السوادُ بأرضها

رتْقاً يلازمُ مفرقى

اكسرْ سهادكَ خلفها

وامحُ الصبابةَ إِنْ بقى

كسروا بقلبكَ حلمنا

الحلم مات بمنطقى

يا عام اذْهبْ واختفى

واكسرْ لقيدك واعتقِ

سامح لطف الله

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