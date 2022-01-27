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محمود مسلم

بريد الوطن .. يا عام أسرع

كتب:

الوطن
10:44 م | الخميس 27 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يا عام أسرعْ فى الخطا

واذهبْ بعيداً وانتقى

ضاقتْ يداك على الرقابْ

والصبر ضاق بمنطقى

إن كُنت تبغى وأدنا

ها قدْ دنا شبحٌ لموتٍ مُطْبِقِ

إنَّا سلونا وعكةً

لصقتْ بقلبى المغرَقِ

بات السوادُ بأرضها

رتْقاً يلازمُ مفرقى

اكسرْ سهادكَ خلفها

وامحُ الصبابةَ إِنْ بقى

كسروا بقلبكَ حلمنا

الحلم مات بمنطقى

يا عام اذْهبْ واختفى

واكسرْ لقيدك واعتقِ

                                                                        سامح لطف الله  

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