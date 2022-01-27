بريد الوطن .. يا عام أسرع
كتب:
الوطن
10:44 م | الخميس 27 يناير 2022
صورة تعبيرية
يا عام أسرعْ فى الخطا
واذهبْ بعيداً وانتقى
ضاقتْ يداك على الرقابْ
والصبر ضاق بمنطقى
إن كُنت تبغى وأدنا
ها قدْ دنا شبحٌ لموتٍ مُطْبِقِ
إنَّا سلونا وعكةً
لصقتْ بقلبى المغرَقِ
بات السوادُ بأرضها
رتْقاً يلازمُ مفرقى
اكسرْ سهادكَ خلفها
وامحُ الصبابةَ إِنْ بقى
كسروا بقلبكَ حلمنا
الحلم مات بمنطقى
يا عام اذْهبْ واختفى
واكسرْ لقيدك واعتقِ
سامح لطف الله
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