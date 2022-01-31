شروط Credit Card الـ«فريلانسرز» من EG Bank.. دخل شهري لا يقل عن 4000 جنيه

أعلن البنك المصري الخليجي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إتاحة حساب الفريلانسرز، وذلك لأول مرة في مصر، حيث يسمح البنك بإصدار Credit Card خاص للفريلانسرز حتى 50 ألف جنيه، إذ يمكن استخراجه لأي مواطن لا يستطيع الحصول على إثبات رسمي من الجهة التي يعمل بها مثل الـ«يوتيوبرز».

شروط الحصول على بطاقة إئتمان EGBANK Freelance

وتتمثل شروط الحصول على بطاقة الائتمان في الآتي:

- أن يكون عمر المتقدم للحصول على بطاقة EGBANK Freelance من 21 إلى 50 عامًا.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية يقيم ويعمل في مصر.

- يشترط ألا يقل الدخل عن 4000 جنيه شهريًا.

- يتم استخراج الكارت للمصريين فقط.

- إجمالي الاستقطاعات لا تتعدى الـ50% من الدخل.

- الحد الائتماني للكارت 2000 جنيه ويصل إلى 50 ألف جنيه.

- أقل حد للسداد على الكارت 5%.

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة

- صورة واضحة من البطاقة الشخصية (سارية).

- أصل إيصال مرافق حديث بحد أقصى ثلاثة أشهر.

- أي مصدر إثبات للدخل سواء من محاسب قانوني أو تحويل بنكي أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

- يمكن إثبات نشاط الـfreelancer من خلال إحدى الوسائل التالية أو أي مستندات أخرى.

- وسائل التواصل الاجتماعي.

- عقود / فاتورة المشاريع.

- تطبيق إلكتروني / الموقع الإلكتروني الخاص بالنشاط.

- شهادات الدبلومة متخصصة/ شهادات علمية.

كيفية استخراج الكارت

بعد تجهيز المستندات السابقة يستطيع العميل أن يتوجه لأي فرع من فروع البنك المصري الخليجي EG Bank من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا، وبعد الموافقة على استخراج الكارت، تستغرق عملية استخراجه 5 أيام عمل، وتقوم الشركة بتوصيله إلى العميل في خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا.