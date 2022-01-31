الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، والدلتا، ومدن القناة وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، وسيناء، تصاحبها أمطار تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنّ مصر تتأثر حاليًَا بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية، لافتة إلى أنّ المنخفض الجوي بدأ مساء أمس، غرب البلاد، وتأثرت به محافظة مطروح ومدينة السلوم وتبعه سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة.

وأشارت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى استمرار نشاط الرياح، المثيرة للرمال والأتربة، على سيناء والسواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري.

مصر لن تتأثر بالعاصفة الثلجية في بلاد الشام

وسبق وأن نفت هيئة الأرصاد، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، عن تأثر مصر بالعاصفة الثلجية التي تضرب بلاد الشام، مؤكدة أنّ المنخفض الجوي السطحي القادم من غرب البلاد ليس له علاقة بالعاصفة الثلجية الموجودة حاليا في بعض الدول العربية.

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