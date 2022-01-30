طقس البحيرة اليوم.. معتدل وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة والعظمى 16

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، طقسا معتدلا مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، بعدما شهدت مدن المحافظة خلال الأيام الماضية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عقب موجة من الطقس السيئ شهدها عدد من المحافظات، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس بارد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ونشاط رياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة غرباً، وارتفاع الموج فيه من 2 - 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 16 درجة مئوية وبلغت الصغرى 8 درجات مئوية.

رفع درجة الاستعدادات

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشددا على مراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

كما وجه محافظ البحيرة، بعقد غرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية وربطها بالغرفة الرئيسية في الديوان العام للمحافظة، حتي تستقبل شكاوى المواطنين والعمل على حلها، موكدا على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة، حفاظا على سلامة المواطنين.