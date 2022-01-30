توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، استمرار نشاط الرياح، غدا الاثنين، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية، وسيناء، حيث ستكون مثيرة للرمال والأتربة، أحيانا وذلك على جنوب البلاد وعلى فترات متقطعة، بالإضافة إلى استمرار تكاثر السحب الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، ما يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة والمتوسطة، وقد تمتد إلى مناطق من محافظات شمال الصعيد، وسيناء، والقاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري.

أما بالنسبة لطقس الثلاثاء، فيشهد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، أحيانا على فترات متقطعة.

وعن طقس الأربعاء، فيشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة، غربا.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 31 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 2 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.