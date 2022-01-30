أحمد فهمي من «معرض الكتاب»: امتهان كتابة السيناريو أصعب من التمثيل

قال الفنان أحمد فهمي، إن امتهان الكتابة مجال صعب للغاية، وأنه أصعب من مهنة التمثيل، موضحا أنه لا يرفض المشاركة في أعمال فنية بهدف التسلية؛ وذلك خلال الندوة الفنية التي أقيمت اليوم، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

أحمد فهمي: امتهان كتابة السيناريو أصعب من التمثيل

قال الفنان أحمد فهمي، إنّ مجال الكتابة الفنية سواء للسينما أو التليفزيون أو حتى المسرح، هي الأصعب من مهنة التمثيل، حيث إنّ الكاتب يرسم المشروع بأكمله على الورق، حتى يأتي المُمثل يُترجم هذه الخيالات على الجاهز.

أحمد فهمي: مستعد لمد يد العون لأي كاتب موهوب

وأوضح أحمد فهمي، على هامش الندوة الصحفية المُنعقدة حاليًا، ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه على استعدادٍ تام للتعاون مع أي كاتب لديه حرفية الكتابة بشكلٍ احترافي ومتميز، إذ أنّ الكتابة مهنة صعبة جدًا، لافتًا إلى أنه يواصل التحضير على مسلسل قصير، منذ عامٍ تقريبًا، لكنه لازال في مرحلة التطوير، بسبب الكتابة.

وأبدى استعداده المُشاركة في أعمالٍ فنية بغرض التسلية دون أنّ تحمل رسالة، مستشهدًا بتجربته السينمائية في فيلم «سمير وشهير وبهير»، قائلًا: «ليس عيبًا أنّ أشارك في هذه النوعية من الأعمال، فأحيانًا أسعى لتقديم عملٍ سينمائي يعمل على تسلية الجمهور ويجمع الأسرة».

وكان فاجئ الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه بالأيام الماضية، عن قراره اعتزال السوشيال ميديا وإغلاق حسابه الشخصي بـ «فيس بوك»، بعد تعافيه من فيروس كورونا، والذي أصيب به ببداية العام هو وزوجته الفنانة هنا الزاهد.

حيث نشر من خلال حساباته الشخصية بـ السوشيال ميديا، معلقا: «أول حاجة هعملها بعد ما أخف.. هقفل الأكونت الـ private دا وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللي أنا مش ماسكها».

وقد شارك عدد من الفنانين بمعرض الكتاب هذا العام، والعديد من الشخصيات الشهيرة بمجال الإعلام والفن، ولعل أبرزهم المذيع أحمد يونس، ووالدة الفنان آسر ياسين.