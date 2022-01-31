الأرصاد تعلن خريطة الأمطار على المحافظات.. السحب الركامية تتقدم

نشرت هيئة الارصاد الجوية، منذ قليل، أحدث صور للأقمار الصناعية، التي توضح استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مناطق متفرقة من شمال الصعيد ومدن القناة ومحافظة القاهرة الكبرى والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

سحب ركامية وسقوط أمطار

كشفت الارصاد الجوية، في بيان، عبر صفحتها على موقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»، استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة منذ الصباح الباكر، على مناطق من السواحل الغربية، نتيجة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي السطحى على البحر المتوسط، والذى بدء منذ مساء أمس، على السلوم ومطروح، حيث صاحبها السحب الركامية، وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

طقس شديد البرودة ليلا

أشارت الأرصاد، في توقعاتها، لحالة الطقس اليوم الإثنين، أن يكون بارد نهارا على كل من مناطق السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، القاهرة الكبرى، في حين تقل حدّة البرودة شرقا على السواحل الشرقية، وشمال الصعيد، ليكون الطقس معتدلا، وتشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد اعتدال في درجات الحرارة، مع تقدم ساعات النهار.

وتشهد جميع المحافظات طقس شديدة البرودة، خلال ساعات الليل، يصل إلى حد الصقيع، على شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار تكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

وحذرت الأرصاد، من نشاط الرياح، التي تزيد الإحساس ببرودة الطقس، لتصبح درجة الحرارة المحسوسة أقل 3 درجات من معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 15 10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11